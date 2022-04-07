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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل المشوار الحلقة 6.. محمد رمضان يكشف سر حقيبة الدولارات

محمد رمضان
محمد رمضان

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "المشوار" بمحاولات ماهر وورد وابنهما رحيم البقاء داخل حديقة الحيوانات، دون علم أفراد الأمن.

وينجح ماهر، الذي يؤديه الفنان محمد رمضان، وأسرته، في قضاء ليلتهم في الحديقة، ولأول مرة منذ بداية المسلسل، يكشف ماهر سر الحقيبة التي يحملها، إذ نعرف أنها تحتوي، بجانب الأموال، على قطع أثرية فرعونية ثمينة.

أما وجيه فيدخل في مشادة كلامية مع الضابط علاء، الذي يؤديه الممثل أحمد مجدي، بعد محاولات من الضابط للضغط عليه للحصول على معلومات جديدة حول حقيبة الآثار التي وجدت في منزله، وينفعل وجيه في وجه الضابط، مؤكدا أن الأسئلة التي يوجهها له غير قانونية.
 

أبطال مسلسل المشوار :

المشوار" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنانة دينا الشربيني، وأحمد مجدي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، ومسلسل "المشوار" من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وتدور أحداثه حول محاولة ماهر وزوجته للهروب بحقيبة ضخمة تحوي مبالغ طائلة، وتورط وجيه في اتهام بسرقة آثار.

مسلسل المشوار الحلقة السادسة من مسلسل المشوار المشوار ماهر محمد رمضان

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