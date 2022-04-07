تجربة سكاي دايف.. مي سليم : مليش في المغامرات وقلبي مش جامد..فيديو

شاركت الفنانة مي سليم، في تجربة القفز من طائرة « سكاي دايف» في حلقة اليوم من برنامج “ نجوم السماء ” المذاع على قناة “ أون ”.

وقالت مي سليم :" أنا ماليش في المغامرات خالص ولا افكر في تنفيذ أي شيء به مغامرة، وأنا قلبي مش جامد وبخاف ".

وأضافت مي سليم :" أختي ميس جريئة وابنتي جريئة أيضا، ولما حكيت فكرة برنامج نجوم السماء لأخواتي لم يقتنعوا انني وافقت على المشاركة في مغامرة سكاي دايف، ودي اول مغامرة في حياتي".

وظهرت على الفنانة مي سليم ، حالة من التوتر قبل القفز من الطائرة من ارتفاع شاهق، وبعد القفز من الطائرة، رددت مي سليم جملة «بحبك يا مصر ».

واستمرت مي سليم في لاغناء أثناء تجربة «سكاي دايف» وغنت أغنية يا حبيبتي يا مصر ، ورددت :" تحيا مصر ".

وعن التجربة قالت مي سليم:" لازم كل واحد تجيله فرصة يعمل « سكاي دايف » لازم يعملها.

