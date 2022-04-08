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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: لن يتم حذف المستفيدين من مبادرة إحلال وتجديد السيارات

صدى البلد

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد من استبعاد المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات من منظومة الدعم أو حذف بطاقات التموين الخاصة بهم من قاعدة البيانات مؤكدة أنه لا مساس بحق أي مستفيد من مبادرة إحلال السيارات في التموين واستمرار حصوله على دعم السلع والخبز وكل ما تقدمه وزارة التموين خلال منظومة الدعم.

قال طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات إن مبادرة إحلال السيارات لا تتعارض مع أي مبادرة أو استفادة للمواطنين من أي حق تتيحه الدولة للمواطنين.

وأشار طارق عوض في تصريحات له إلى توجيهات مجلس الوزراء في فبراير 2021 بأن تقوم وزارة المالية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بكشوف أسماء المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بهدف عدم المساس بأي استفادة لهم من منظومة التموين.

وأكد طارق عوض أنه لن يتم استبعاد أي مشارك في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات من التموين وأنه لن يتم المساس بحق أي مستفيد من مبادرة إحلال السيارات في أي مبادرة أخرى تطرحها الدولة.

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