عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"مستقبل وطن" بقنا يعلن انطلاق المسابقة الرمضانية الأكبر لحفظ القرآن .. الأسبوع المقبل

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا، عن تنظيم فعاليات مسابقة الرمضانية الأكبر لحفظة القرآن الكريم السنوية، الأسبوع المقبل، لتجوب جميع مراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف مديرية أوقاف قنا.

وأكد محمد عبد السلام، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالأمانة المركزية للحزب، والمشرف على تنظيم فعالية المسابقة، على أن يتم ذلك في جميع مقرات وأمانات حزب مستقبل وطن بقنا بالمراكز العشرة لإتاحة الفرصة لجميع الوحدات الحزبية والقاعدية للإشتراك في المسابقة من القري والنجوع والوحدات المحلية.

وأضاف المشرف العام على المسابقة، إن الهدف من إجراء المسابقة داخل مقرات حزب مستقبل وطن بالمراكز، هو تشجيع الشباب والفتيات من أعضاء الحزب علي روح التنافس من خلال مسابقة حفظ القرآن الكريم، وحثهم علي التسامح وقبول الآخر لجميع الأعمار المختلفة ونبذ الأفكار المتطرفة وقبول الآخر لجميع الأعمار المختلفة.

وأشار "عبد السلام"، إلي ضرورة دعم الفائزين في مستويات التلاوة والتجويد، لافتا إلي مشاركة عشرة مراكز وهم، أبو تشت، وفرشوط، ونجع حمادي، ودشنا، والوقف، وقنا، وبندر قنا، والقفط، وقوص، ونقادة.

ومن جانبها، أوضحت النائبة سحر صدقي، رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وأمينة المرأة بالمحافظة، إن الهدف من إجراء من مسابقة القرآن، نشر ثقافة التسامح وتوعية الشباب والفتيات بأن القرآن الكريم يدعو إلي الوسطية والاعتدال، مشيرة إلى أن المسابقة سوف يتم تنفيذها على أربع مستويات، المستوى الأول القرآن الكريم كاملا، والمستوى الثاني ثلاث أرباع القرآن، والمستوى النصف الأخير للقرآن الكريم، والمستوى الرابع الربع الأخير للقرآن.

وأضافت "صدقى"، أن المشاركة المجتمعية التي ينفذها حزب مستقبل وطن بقنا في الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية والدينية ومسابقات القرآن الكريم تساعد علي نشر رؤية الحزب ورسالته وأهدافه وسط المجتمع.

وأشارت أمينة المرأة بالمحافظة، بأن إجراءات الاختبارات في المسابقة سوف تستمر خلال شهر رمضان، لمقرات الحزب بالمراكز طبقا الخطة التنفيذية الموضوعة من اللجنة المنظمة المسابقة، والتي تضم نخبة من كبار علماء الدين بالمحافظة ومديرية الأوقاف بقنا، لافتة إلى تنظيم احتفالية كبري فى ختام المسابقة، بمدينة قنا.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

مستقبل وطن مجلس النواب محافظة قنا القران الكريم قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

ترشيحاتنا

ثروته من الكتب والأوراق للأقباط .. وصية الأديب مجيد طوبيا بعد رحيله

النائب العام يأمر بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة قتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

زيادة في أسعار كيا أكسيد موديل 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

دعاء أول جمعة فى رمضان .. ردده واغتنم فرصة الإستجابة

للعبور إلى الأمن والاستقرار..مجلس قيادة رئاسي جديد في اليمن وسط ترحيب عالمي

الزمالك يهزم البنك الأهلي ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

فيديو

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

بعد اكتشاف مخاطرها.. ماذا تفعل شوكولاتة كيندر في الأطفال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ