الزمالك يهزم البنك الأهلي ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة اليد

فاز الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة اليد على نظيره البنك الاهلي بنتيجة 28-25، في إطار الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر موسم 2021 /2022.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك للنهائي ويلاقي فريق سبورتنج السكندري غدا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء وتقام المباراة على صالة المقاولون العرب.

انتهي الشوط الاول بتقدم الفارس الابيض بنتيجة 14 /12.

تألق من الزمالك حارس المرمى محمود خليل فلفل وحازم ممدوح وسيف الدرع واحمد حسام ويحيي الدرع ومحمد رمضان هتلر.

الإسباني أوليفر مديرا فنيا ليد الزمالك

ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.