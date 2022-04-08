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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم البنك الأهلي ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة اليد

يد الزمالك
يد الزمالك

فاز الفريق الأول لنادي الزمالك  لكرة اليد على نظيره البنك الاهلي بنتيجة 28-25، في إطار الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر موسم 2021 /2022.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك للنهائي ويلاقي فريق سبورتنج السكندري غدا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء وتقام المباراة على صالة المقاولون العرب.

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انتهي الشوط الاول بتقدم الفارس الابيض بنتيجة 14 /12.

تألق من الزمالك حارس المرمى محمود خليل فلفل وحازم ممدوح وسيف الدرع واحمد حسام ويحيي الدرع ومحمد رمضان هتلر. 

  الإسباني أوليفر  مديرا فنيا ليد الزمالك 

ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

الزمالك البنك الاهلي بطولة كأس مصر سبورتنج المقاولون العرب

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