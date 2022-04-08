أخبار التكنولوجيا|عرض أول تغريدة على تويتر للبيع.. وجوجل تحظر تطبيقات من "Google Play”

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعمل شركة مايكروسوفت Microsoft، على تطوير ميزات ذكية جديدة لمؤتمرات الفيديو على نظام التشغيل ويندوز 11، لجعل تجربة المكالمات المرئية أكثر جاذبية وتعاونا عبر نظامها التشغيلي.



عرضت نسخة من أول تغريدة، لمؤسس شركة تويتر Twitter، جاك دورسي، للبيع مقابل 48 مليون دولار، بعد أن عرضها مالكها الحالي كـNFT على منصة OpenSea.



قدمت شركة ريلمي Realme، اليوم 5 من أحدث منتجاتها للسوق الهندي، والتي تضم الهاتف الرائد Realme GT 2 Pro وهاتف Realme 9 (4G) وسماعة Realme Buds Air 3 و لابتوب Realme Book Prime والتلفاز الذكي Realme Smart TV Stick، وذلك إلى جانب أول هاتف أندرويد بالعالم يدعم الشحن الخارق بقدرة 150 وات Realme GT Neo3.



حظرت شركة جوجل Google، عشرات التطبيقات من متجرها Google Play بعد أن قررت أنها تتضمن عنصرا برمجيا ضارا يستخدم للتجسس خلسه على مستخدميها لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكي.



إذا كنت تبحث عن أفضل الهواتف متوسطة التكلفة لعام 2022، فهناك العديد من العلامات التجارية أمثال سامسونغ وشاومى وأوبو، تطرح طرازات جديدة كل فترة تمتاز بمواصفات عالية وسعر رخيص ، والتى تقدم لعشاق هواتف أندرويد تجربة رائعة كأنه يملك من هاتف رائد من الفئة العليا، وخلال السطور التالية سنوضح لك قائمة من أفضل الهواتف متوسطة التكلفة لعام 2022، والتى تجمع بين الفئة السعرية المنخفضة والمواصفات الرائدة.