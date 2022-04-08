 Tesla Model Y و Model 3 تصل لأعلى مبيعات.. تفاصيل

كانت Tesla Model Y هي السيارة الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة الشهر الماضي، وتلاها عن كثب شقيقها Tesla Model 3، وسط خلفية انخفاض التسجيلات بسبب المشكلات المستمرة في سلسلة التوريد.

سجلت Tesla عدد 6464 نموذجًا من سيارات الدفع الرباعي و 6457 من سيارات السيدان، وكلاهما متقدم على Vauxhall Corsa في المركز الثالث برصيد 5515، ونيسان قاشقاي في المركز الرابع بـ 5401.

مبيعات Tesla Model Y و Model 3تصل لأعلى مبيعات

تميل التسجيلات الشهرية لشركة Tesla إلى الارتفاع بعد شحنة من السيارات في المملكة المتحدة ، حيث تقوم الشركة بتسجيل السيارات المستوردة في الميناء.

تعكس الأرقام التغيير المستمر في قائمة أفضل الكتب مبيعًا في المملكة المتحدة مع احتلال سيارة Ford Fiesta الأكثر مبيعًا في المرتبة 10 برقم 3890، حيث يستمر نقص قطع الغيار في تقييد الإنتاج للعديد من أكبر الشركات المصنعة في العالم .

انخفض تسجيل السيارات الجديدة في مارس بنسبة 14.3٪ على أساس سنوي إلى 243.479 فقط، ويعتبر شهر مارس تقليديًا شهرًا مليئًا بالازدهار بالنسبة لمبيعات السيارات، حيث يتم تقديم لوحة أرقام العام الجديد، ويتم تسجيل حوالي 20 ٪ من تسجيلات العام.

ذكرت جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT) أن الشهر الماضي كان أضعف شهر مارس منذ عام 1998 ، قبل أن تتحول المملكة المتحدة إلى نظام "لوحتين" (حيث تتغير لوحة الأرقام في مارس وسبتمبر).

استشهد SMMT بالنقص المستمر في أشباه الموصلات كسبب رئيسي للانكماش، لكنه أشار أيضًا إلى أن عدم اليقين المحيط بالغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد و "الضغط على دخل الأسرة" كعوامل تمنع كلاً من العرض والطلب على السيارات الجديدة.

نظرًا لإغلاق الوكلاء أمام العملاء في مارس 2021 بما يتماشى مع قواعد التباعد الاجتماعي ، كان هناك زيادة بنسبة 8.2٪ في التسجيلات الخاصة في مارس 2022، ولكن تم تخفيف ذلك من خلال انخفاض هائل بنسبة 34.4٪ في الطلب من مشتري الأساطيل.

من حيث الطلب على أنواع توليد القوة، فقد كان شهرًا آخر من النمو للسيارات الكهربائية، حيث ترك 39315 نموذجًا منها الوكلاء (زيادة بنسبة 78.7٪ على أساس سنوي)، وتمتلك السيارات الكهربائية الآن حصة سوقية تبلغ 16.1٪ في المملكة المتحدة، مع ملاحظة SMMT أن الكمية المباعة في مارس 2022 تفوق حصيلة عام 2019 بأكمله.

يلاحظ SMMT: "مع استمرار منح السيارات الكهربائية حتى مارس المقبل على الأقل، ومع ذلك ، لا تزال أسعار الفائدة منخفضة واستفادة السيارات الكهربائية من انخفاض تكاليف التشغيل ، هناك فوائد كبيرة للسائقين الذين يمكنهم طلب سيارات جديدة الآن."

انخفض الطلب على السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة 7.5٪، والسيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 25.6٪ ​​- وفي انعكاس للتحول المستمر بعيدًا عن الوقود - السيارات التي تعمل بالديزل بنسبة 55.2٪.