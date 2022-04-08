حسين ياسر المحمدي: شباب الزمالك حقق الفوز على الإسماعيلي رغم الإصابات

أعرب حسين ياسر المحمدي المدير الفني لفريق الزمالك 2003، عن سعادته بالفوز العريض على الإسماعيلي بنتيجة ٤-١، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الجمهورية للناشئين، ومواصلة تصدر ترتيب المسابقة.

وأكد المحمدي أن جميع اللاعبين قدموا أداء قوي وكانوا على قدر المسؤولية، على الرغم من ضغط المباريات المتتالي خلال البطولة.

أضاف حسين ياسر المحمدي أن الفريق يخوض لقاءين كل أسبوع، والفاصل الزمني بينهم 48 ساعة فقط، وهذا يمثل ضغطا قويا و إجهاد اللاعبين خاصة في ظل شهر رمضان الكريم.

وتساءل حسين ياسر المحمدي، لماذا هذا الضغط في المباريات، مما يعرض اللاعبين للإصابات، خاصة أن معظمهم من قوام المنتخب الوطني للشباب.

وأشار حسين ياسر المحمدي، إلى أنه خاض لقاء الإسماعيلي، والفريق لديه إصابات لبعض العناصر الأساسية والمؤثرة مثل أحمد عبد الرحيم ايشو وماجد هاني، بالإضافة إلى تعرض عبد الرحمن الفيومي للإصابة في الشوط الأول، ولكن باقي اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا وكانوا على قدر المسؤولية.

وأضاف أنه يعتمد دائما على التدوير بين اللاعبين في المباريات وهو ما يساعده على مواجهة الصعاب والتحديات التي تظهر أمام الفريق.

واختتم المحمدي مؤكدا أن الزمالك يخوض كل مباراة على أنها بطولة حتى الوصول إلى الهدف وهو التتويج باللقب، دون النظر الى المنافسين الآخرين.