تشكيل لجنة لمتابعة العمل في الجتمعات التنموية بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء

أصدر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، وعضوية رئيسا مركزي ومدينة نخل والحسنة بوسط سيناء، ومأمورا قسم نخل و والحسنة، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، والتي تقوم بمتابعة العمل في التجمعات التنموية بمركزي الحسنة ونخل، بوسط سيناء ،تمهيدا للتسليم للمنتفعين نهاية أبريل الجارى بالتزامن مع احتفال المحافظة بعيدها القومى.

مساحة 5أفدنة

حيث سبق وأعلنت محافظة شمال سيناء أسماء الفائزين الذي سيحصلون على منزل وقطعة أرض علي مساحة 5أفدنة بالتجمعات التنموية الجديدة.، وأوضح بيان المحافظة قائمة بأسماء الفائزين تضمنت 439 فائزا من الفئات التى سبق وتقرر ان تخصص لهم هذه الخدمات



وقال اللواء الدكتو محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الرئيس السيسي افتتح٣تجمعات منها في وقت سابق ، وهي التجمع التنموى أبو رصاصة، والتجمع التنموى النثيلة 1-3، وتجمع طيبة التمد"، وهى من بين 17 تجمعا موزعة بمناطق وسط سيناء وجنوبها منها 10 تجمعا فى شمال سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء.