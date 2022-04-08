صحف الكويت: اختتام المشاورات اليمنية في الرياض والأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

مصر تمتنع عن التصويت على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

بيان المشاورات اليمنية: الدخول في مفاوضات تحت إشراف أممي

إصابة عسكريين أمريكيين إثر هجوم صاروخي على قاعدة في شرق سوريا

السعودية والكويت تعلنان عودة سفيرهما إلى لبنان

لبنان: اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على برنامج الإصلاح الاقتصادي

الكرملين يقر بـ"خسائر" عسكرية كبيرة في أوكرانيا

باكستان.. المحكمة العليا تلغي قراري الرئيس بحل الحكومة والبرلمان

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن شخصًا طعن القس أرسانيوس أوديد الكاهن بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة محرم بك في الإسكندرية وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وذكرت صحيفة "الراي" أن مصر امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معربة عن رفضها القرار، وأكدت أنه يمثل منعطفا خطيرا في مسار منظمة الأمم المتحدة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن العاصمة السعودية الرياض شهدت اختتام المشاورات اليمنية اليمنية التي كانت قد انطلقت الأسبوع الماضي في الرياض بمشاركة طيف كبير من الأطراف اليمنية، وممثلين عن أطراف إقليمية ودولية.

ونقلت "القبس" عن البيان الختامي للمشاورات قوله إنه تم "الاتفاق على الدخول في مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى أهمية سرعة تنفيذ ما تبقى من خطوات من اتفاق الرياض وتشكيل فريق للمتابعة وتمكين مؤسسات الدولة من أداء واجباتِها في اليمن، إضافةً إلى تعزيز استقلال القضاء والنيابة العامة"، مؤكدًا على أهمية الانخراط في الحل السياسي والتخلي عن الحلول العسكرية" في اليمن، داعياً إلى الدخول في المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة وتنفيذِ ما تبقى من خطواتٍ في اتفاق الرياض. كما نص أيضاً على إدراج قضية شعب الجنوب في المفاوضات ووقف الحرب.

وقالت "الراي" إن شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب 16 إسرائيلياً 6 منهم في حالة حرجة جراء إطلاق نار وسط تل أبيب.

وذكرت "الوطن" أن مسؤولين أمريكيين أعلنوا أن عسكريين أمريكيين أصيبا بجروح طفيفة إثر هجوم صاروخي على ما يبدو، على قاعدة في شرق سوريا، وأضافا أن أحد العسكريين عولج بالفعل وخرج من المستشفى بينما يخضع الثاني لفحوص للكشف عن إصابة في الدماغ.

وأشارت "الجريدة" إلى أن السعودية والكويت أعلنتا أمس، عودة سفيرهما إلى لبنان، بعد أكثر من خمسة أشهر على استدعائه على خلفية تصريحات لوزير لبناني سابق حول حرب اليمن اعتبرتها الرياض مسيئة.

وقالت "الراي" إن صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي مدته أربع سنوات مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار طلبتْها بيروت.

دوليًا، أفادت "الوطن" بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد تصويت 93 دولة لصالح القرار، ومعارضة 24، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

ونقلت "الجريدة" عن الكرملين قوله إن روسيا تقر "خسائر كبرى" في صفوف جيشها المنتشر في أوكرانيا، مؤكدًا أنها "مأساة هائلة" بالنسبة لروسيا.

وقالت "الأنباء" إن هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا في باكستان أقرت ببطلان قرار رئيس جلسة البرلمان إلغاء التصويت على اقتراع سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، واعتبرت قراري الرئيس، حل الحكومة والبرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بتوصية من رئيس الوزراء، لاغيين.