بلوك جديد.. بشرى تشارك متابعيها صورة جديدة على انستجرام

شاركت الفنانة بشرى صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بلوك جديد، وقصة شعر مميزة لاقت تفاعل واعجاب كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

أكدت الفنانة بشرى، أنها تُفضل السينما عن الدراما، والتواجد بها، وأنها مع فكرة المسلسلات القصيرة بعيداً عن الثلاثون حلقة التي اعتاد عليها الجمهور.

وقالت بشرى، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”:" أنا أفضل السينما عن الدراما، أحبها ولكن لست أميل إلى فكرة الـ ٣٠ حلقة، ومعجبة جداً بفكرة الخمس والعشر حلقات، شئ واقعي جداً للفريق خلف الكاميرا وأمامها، وللصناعة بشكل عام لأنها تتيح فرصة لأعداد أكبر للعمل".