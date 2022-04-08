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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود عبد المغني يسترجع ذكريات مسلسل طرف تالت مع أمينة خليل

صدى البلد

شارك الفنان محمود عبد المغي صورة تجمعه بالفنانة امينة خليل من ذكريات مسلسل “طرق تالت” ومسلسلهم الحالي “العائدون” وذلك عبر جسابه على انستجرام.

وكتب: “ياجماعة امينة كدة كدة زى القمر ….وأنا أاااااااااااه يازمن🤣🤣🤣 #العائدون”.

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مسلسل العائدون الحلقة 6.. وضع خطة العودة لعناصر داعش من سوريا

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مسلسل العائدون.. قصة محاولة تفجير مبنى دار القضاء العالي ودعاية الإخوان الكاذبة

القنوات العارضة لمسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

 

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة

وكان باهر دويدار، مؤلف  مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل  جزءا  ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض  رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده  لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة". 

 

أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التى تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التى تنبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

 

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزي وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc  -  منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة الى منصة شاهد “عربياً”. 

 

امينة خليل محمود عبد المغني عناصر داعش منصة WATCH IT أحداث مسلسل العائدون مسلسل العائدون

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