نشرة المرأة والصحة|إتيكيت رفض دعوة على عزومة في رمضان..نصائح الإفطار الصحي للتغلب على مشاكل الجسم في الصيف

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

عندما تغرب الشمس ، يجتمع الأصدقاء والعائلات معًا للاحتفال بعد صيام يوم طويل. لذلك ، فإن ما تأكله وكيف تأكل بشكل صحيح من أجل البقاء بصحة جيدة يصبح مصدر قلق، لأن نمط وجبتك يأخذ منعطفًا بمقدار 180 درجة هذه الأيام.

تكثر دعوات العزومات على الفطار في رمضان كثيرا، لكن هناك بعض الظروف التي تمنعك من تلبية الدعوة لذلك يجب أن تتعرف على إتيكيت رفض الدعوة لعزومة رمضان.

• إذا كانت الدعوة عامة، فلن تكون في حاجة إلى تأكيد حضورك، بل يمكنك أن تأخذ قرارًا بالحضور أو عدمه في اللحظة الأخيرة.

• يمكن رفض الدعوة قبل 24 ساعة على الأقلِّ، أو 48 ساعة من تاريخ تلقِّيها، على الأكثر.

هناك الكثير من الأمراض يُطلق عليها اسم "الأمراض الصامتة" مع عدد قليل جدًا من الأعراض المبكرة ، فإن مشاكل الكلى تصاحبها مشاكل صحية أخرى مرتبطة بها وفي بعض الحالات قد تكون مهددة للحياة.