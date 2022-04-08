السيول تغمر شوارع سيدني بسبب الأمطار الغزيرة.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لسيول تغمر شوارع سيدني بسبب الأمطار الغزيرة .



هطلت أمطار غزيرة على الساحل الشرقي لأستراليا الخميس وتعرضت سيدني ليل الأربعاء لأمطار تعادل تقريبا ما تشهده في شهر، وهو ما أغرق طرق المدينة بسيول وتسبب في عمليات إجلاء بينما تحذر السلطات من هطول مزيد من الأمطار .



وجرى إجلاء مقيمين في دار للرعاية خلال الليل، وحثت أطقم الطوارئ سكان سيدني البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة على تجنب السفر غير الضروري والاستعداد لأوامر إجلاء محتملة.



وتعرضت سيدني لأمطار بلغت كثافتها 1226.8 مليمتر هذا العام حتى الآن، وهو ما يفوق المتوسط السنوي لهطول الأمطار لديها الذي يبلغ 1213 مليمترا.



