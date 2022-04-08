اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري الأوقاف والعدل يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والأوقاف، اهتمامات الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الجمعة.



وذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اطلع على جهود وزارة الأوقاف في إعداد جيل من الأئمة المفكرين، ووجه بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة، وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغا، لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني، لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعي الرأي الديني الوسطى الرشيد والمستنير، مع إعداد برامج في اللغات الأجنبية، لصقل الأئمة الموفدين للخارج.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل.



كما وجه الرئيس، خلال الاجتماع، بمواصلة هيئة الأوقاف جهودها فى تعظيم عوائد الوقف، وحسن استثماره، فضلا عن سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيرى، وتعظيم عوائده. وفيما يخص الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة هيئة الأوقاف، وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذها من أجل صون ممتلكات الهيئة.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع استعرض جهود وزارة الأوقاف في تعظيم متحصلات هيئة الأوقاف، فضلا عن تدريب وتأهيل الأئمة، حيث عرض الدكتور مختار جمعة متحصلات هيئة الأوقاف خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الهيئة حققت صافى إيرادات وأرباح بإجمالى نحو مليار و429 مليون جنيه. كما عرض تجربة الوزارة فيما يخص صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام، حيث وجه الرئيس بدعم هذه المشروعات، لتعظيم عوائدها فى خدمة المجتمع، وتحقيق مقاصدها الشرعية.



وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن وزير العدل استعرض، خلال الاجتماع، النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقاري، وكذلك تيسير إجـراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري، والتي يتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل، وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، فضلا عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة، وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا .



ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتعـزيـز جهـود حـوكـمـة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها . في سياق متصل، اجتمع الرئيس مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «استعراض جهود وزارة الأوقاف في تعظيم متحصلات هيئة الأوقاف، فضلا عن تدريب وتأهيل الأئمة».



وخـلال الاجـتـمـاع، عـرض وزير الأوقـاف متحصلات الهيئة خلال الفترة الماضية من العام المالي الحالي، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات وأرباح بإجمالي حوالي مليار و٤٢٩ مليون جنيه.



وبـالـنـسـبـة لجـهـود إعـداد جيل من الأئمة المفكرين، وجه الرئيس بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغا لإعدادهم على أعلى مستوي علمي وفكرى ومهنى، وذلك لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعي الرأى الديني الوسطى الرشيد والمستنير، مع إعداد برامج في اللغات الأجنبية لصقل الأئمة الموفدين للخارج.



كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع اللواء أ.ح وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة المشروعات الجارية والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية».

وقد استعرض اللواء وليد أبوالمجد مجمل مـشـروعـات جـهـاز الخـدمـة الوطنية، وذلك في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن إجمالي المشروعات التي ينفذها الجهاز لصالح الدولة خلال العام الحالي بلغ ۲۲۷ مشروعا بقيمة 100 مليار جنيه. ووجه الرئيس بتعزيز جهود جهاز مـشـروعـات الخـدمـة الـوطـنـيـة في كافة القطاعات الأساسية في الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية.



وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرًا من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول فعاليات اختيار «القاهرة» عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.



وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاختيار يعكس نجاح وزارة الثقافة في تنفيذ استراتيجية الدولة، في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصون وحفظ التراث المصري على كافة الأصعدة، وبذل كافة المساعي التي من شأنها الترويج لقيمة هذا التراث وعراقة مصر بين دول العالم أجمع. وخلال التقرير، أوضحت الوزيرة أنه تم في 20 فبراير 2020 الإعلان الرسمي عن اختيار «القاهرة» عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والخمسين، إلا أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على دول العالم أجمع، حالت دون تنظيم هذه الاحتفالية في موعدها المحدد، وتقرر تنظيمها خلال عام 2022، بالتعاون والتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».



وأشارت الدكتور إيناس عبدالدايـم إلـى أن الاحتفالية ستنطلق يوم الأحد القادم بسور القاهرة الشمالي، بتنظيم يليق باختيار «الـقـاهـرة» عاصمة للثقافة لـدول العالم الإسلامي، والـتـي تـعـد إحـدى أقـدم وأعـرق العواصم العربية الشاهدة على عمق التاريخ، بفضل ما تمتلكه من زخم تراثي هائل، من خلال آثـارهـا المـاديـة والـفـكـريـة، ومتاحفها المتنوعة التي تضم بين جدرانها العديد من المعالم القديمة والحديثة، بالإضافة إلى ما تحويه من تنوع ثقافات وفنون تعبر عن كافة الحضارات عبر التاريخ.



وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزيـر الـقـوى العاملة محمد سعـفـان أصدر قـرارا بـمـواعـيـد الـتـرشـح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2026-2022.

وأوضحت أن الـقـرار حـدد 15 نقابة عمالية تجرى في مرحلتها الأولى انتخابات مـجـالـس إدارة الـلـجـان النقابية وفقا للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والـزراعـة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمـعـدنـيـة والـكـهـربـائـيـة، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الـحـربـي، والـنـقـل الـجـوي، والماليـة والضرائب والجمارك.



وحدد القرار فتح باب الترشح لهذه اللجان خلال يومي 8 و9 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومى 10 و11 من نفس الشهر، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو، على أن تجرى الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو 2022. حدد المرحلة الثانية لمواعيد الترشح والانـتـخـاب فـي 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة والإعـلام، النقل الـعـام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والـخـدمـات الإداريـة الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.



كما حـدد الـقـرار مواعيد انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم 11 يونيو 2022، إعـلان أسـمـاء المرشحين 12 من نفس الشهر، والطعون 13 يونيو، والبت فيها 14 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية 15 يونيو، وعلى أن تجرى الانتخابات يوم الخميس 16 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبث في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 19 يونيو .2022 حدد القرار موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، إعـلان أسـمـاء المرشحين 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، على أن تجرى الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر.



من جانبها ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بعمل وزير الصحة، أعلنت عن تسلم مصر مليونا و501 ألف و110 جرعات من اللقاح المضادة لفيروس كورونا، من إنتاج شركة «فايزر» مقدمة من الحكومة الأمريكية، عن طريق آلية كوفاكس، بـالـتـعـاون مـع الـتـحـالـف الـدولـي للأمصال واللقاحات «جافي». تأتى هذه الشحنة ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظا على ما حققته الدولة من نجاح في التصدى للجائحة.



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن لقاح «فـايـزر» حاصل على مـوافـقـة الاسـتـخـدام الـطـارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وأوضح أن اللقاح عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.



وأضاف أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى الجمهورية . مشيرا إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع الـلـقـاحـات المـضـادة لفيروس كورونا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونـاشـدت الـــوزارة، المـواطـنـين بـالـتـسـجـيـل عـلـى مـوقـع الـوزارة https//egcovac. mohp.gov. eg/#/registration) لتلقى لقاحات فيروس كورونا..



من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة إغلاق 8 آلاف و483 منشأة طبية خاصة مخالفة، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلـك ضـمـن الـحـمـلات الـدوريـة التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحـر والـتـراخـيـص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح د. حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملات تضمنت المرور على 34 ألفاً و890 منشأة طبية خاصة، بجميع المحافظات، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية.



وأكد د. هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة تطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، واشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف مجهزة.



وفي متابعتها أيضا للشأن المحلي أكدت مؤسسة «حياة كريمة» نجاح قوافل «وصل الخير» ضمن حملة «المليون كرتونة» في توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية، على مستوى كافة محافظات الجمهورية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية، وتزامنًا مع شهر رمضان المبارك.