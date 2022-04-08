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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| طرق علاج ألم الأسنان المنزلية... سر علاقة قلة النوم بتكوين دهون على البطن

قلة النوم وتكوين
قلة النوم وتكوين دهون على البطن

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

فيروس كورونا أم حساسية.. متى تجري مسحة؟

قد لا ترتفع حالات فيروس كورونا  اليومية بشكل كبير كما كانت من قبل، لكن الوباء لم ينته بعد، بين الحين والآخر يظهر متغير متحور جديد ، في الوقت الحاضر يعتبر البديل BA.2 من Omicron ، والمعروف باسم Stealth Omicron هو السلالة المهيمنة في جميع أنحاء العالم ؛ هذا المتغير يتميز بمعدل انتقاله العالي. 

ارتاح بسرعة.. طرق علاج ألم الأسنان المنزلية

يعد ألم الأسنان من أكبر المشكلات الصحية التى تواجه الإنسان حيث تسبب له آلام شديدة جدا قد لا تزول بالمسكنات ومن هنا تمكن الحاجة للاستعانة بطرق طبيعية تساعد فى التخلص من ألم الأسنان بسرعة.

مبهجة وأنيقة.. ريم البارودي تتألق بإطلالة رمضانية

حرصت الفنانة ريم البارودي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

 

ما علاقة قلة النوم بتكوين دهون على البطن؟.. دراسة توضح

أشارت دراسة جديدة أجراها باحثون في Mayo Clinic إلى أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بـ دهون البطن غير الصحية.


وجند الباحثون 12 فردًا يتمتعون بصحة جيدة ولم يكونوا بدينين من أجل الدراسة ، تتراوح أعمارهم بين 19 و 39 عامًا.

 

علاج الم الأسنان طرق علاج ألم الأسنان المنزلية ريم البارودى دهون على البطن

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