عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة الحر تنكسر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ بالحرارة وسقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، معقبة:" موجة الحر انكسرت"، حيث وصل الانخفاض في درجات الحرارة لحوالي 7 درجات مئوية على القاهرة الكبرى ويمكن أن تصل الانخفاضات لـ 10 درجات مئوية على السواحل الشمالية للبلاد.


وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أنه من المتوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، مؤكدة أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومعتدلة الحرارة على محافظات السواحل الشمالية وسيكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .


وأكدت أنه متوقع خلال الأيام القادمة أن تشهد البلاد مزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة لـ 27 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل والأجواء ستكون ربيعية معتدلة خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن الانخفاضات ستكون أيضًا خلال ساعات الليل حيت ستتراوح الصغرى من 15 لـ 16 درجة مئوية.


وأوضحت أنه يوجد نشاط في حركة الرياح حيث تتراوح سرعة الرياح من 30 لـ 40 كم/ساعة، متابعة أن معظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط سيعمل على المزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

 

وأردفت أن اليوم هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية منها دمياط و رفح و العريش وبورسعيد ، مضيفة أنه من المتوقع أن تكون العظمى غدًا 28السبت  درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

 

درجات الحرارة الأرصاد العظمى الطقس طقس اخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ترشيحاتنا

محلل سياسي لبناني: عودة سفيري السعودية والكويت لبيروت تشكل مرحلة جديدة

الفاو: أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى مستوى قياسي

غرفة مطروح: إقبال على معارض أهلا رمضان وتوفر السلع بأسعار مخفضة

نماذج مضيئة.. عبد الرحمن محمد بطل أزهري حصل على لقب عالمي في القوة البدنية.. صور

وائل جمعة: اتظلمت في الأهلي والإدارة وقفت ضدي.. فيديو

روسيا تعلن تدمير 2400 دبابة وطائرة مسيرة في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

فيديو

فيديوجراف.. احترس من تناول شوربة لسان العصفور على الإفطار

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ