موجة الحر تنكسر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ بالحرارة وسقوط أمطار في هذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، معقبة:" موجة الحر انكسرت"، حيث وصل الانخفاض في درجات الحرارة لحوالي 7 درجات مئوية على القاهرة الكبرى ويمكن أن تصل الانخفاضات لـ 10 درجات مئوية على السواحل الشمالية للبلاد.



وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أنه من المتوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، مؤكدة أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومعتدلة الحرارة على محافظات السواحل الشمالية وسيكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .



وأكدت أنه متوقع خلال الأيام القادمة أن تشهد البلاد مزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة لـ 27 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل والأجواء ستكون ربيعية معتدلة خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن الانخفاضات ستكون أيضًا خلال ساعات الليل حيت ستتراوح الصغرى من 15 لـ 16 درجة مئوية.



وأوضحت أنه يوجد نشاط في حركة الرياح حيث تتراوح سرعة الرياح من 30 لـ 40 كم/ساعة، متابعة أن معظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط سيعمل على المزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأردفت أن اليوم هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية منها دمياط و رفح و العريش وبورسعيد ، مضيفة أنه من المتوقع أن تكون العظمى غدًا 28السبت درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



