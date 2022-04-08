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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل جمعة: اتظلمت في الأهلي والإدارة وقفت ضدي.. فيديو

وائل جمعة
وائل جمعة

أكد وائل جمعة أسطورة النادي الأهلي، أن تعرض للظلم خلال عمله في منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء في عام 2015.

وقال وائل جمعة في برنامج “ في دقيقة” المذاع عبر قناة الرياضية السعودية:"  اتظلمت في الأهلي لأنه لم يساندي أحد، ومحدش وقف جنبي، أول مرة تحصل أن الإدارة تقف مع اللاعبين ضد مدير الفريق".

وأضاف: "رحلت عن الأهلي بعد عام واحد بسبب خلافي مع اللاعبين وعدم دعم الإدارة لي".

يذكر أن وائل جمعة، أعلن قبل عدة أيام رحيله بشكل رسمي عن منتخب مصر مكتفيا بالفترة التي قضاها كمدير للمنتخب بعد ضياع حلم التأهل إلى كأس العالم عقب الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح.

 

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وكتب وائل جمعة: “شكرا للجهاز الفني المحترم بقيادة مدرب عالمي استفدت منه كتير في فترة وجيزة وأتمنى أنه يستمر مع منتخبنا سنوات كتير للاستفادة مما يملكه من علم وخبره.. شكرا للجهاز المعاون المحترم كابتن ضياء وكابتن شوقي وكابتن حضري وبالتوفيق ليهم ان شاء الله ”.

وتابع: “أشكر أيضا الجهاز الإداري على العمل والاجتهاد والمساندة والشكر الأكبر للجهاز الطبي المساعد اللي بذل جهد كبير  جدا مع الفريق وانا شاهد عليه في ظروف مباريات صعبة.. شكرا ليكم جميعا”.

واختتم جمعة “مع دوام التوفيق للكرة المصرية ودائما علم بلدنا مصر في السماء ”.

وائل جمعة الأهلى النادي الأهلي كأس العالم السنغال

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