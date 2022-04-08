التهمته النيران بالكامل.. رفع الأتوبيس المتفحم أعلى محور الأوتوستراد

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع داخل أتوبيس بمحور الأوتوستراد دون خسائر بشرية ورفعت أوناش الإدارة العامة لمرور القاهرة، حطام الأتوبيس المتفحم عقب اشتعال النيران به أثناء مروره بمحور الأوتوستراد ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم نشر الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات.

وكانت غرفة عمليات مرور القاهرة، تلقت بلاغا بوقوع بنشوب حريق بأتوبيس على محور الأوتوستراد ، وتعطل حركة السير، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث وتبين اثناء سير اتوبيس خاص بأحد شركات النقل الجماعي بمحور الأوتوستراد نشب حريق بمؤخرة الاتوبيس.

نجح السائق وراكب وحيد من الهرب قبل التهام النيران لباقي الاتوبيس وتمكن رجال الحماية المدنية من الدفع بـ 3 سيارات وتم السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع حطام الحادث، ونشر الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السير وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.