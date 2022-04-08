احتفالًا بالشهر الكريم.. "صباح الخير يا مصر" يقدم فقرة خاصة للإنشاد الديني.. فيديو

خصص برنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع على فضائية “الأولى المصرية” فقرة خاصة للإنشاد الديني وذلك احتفالاً بأيام شهر رمضان الكريم، وتم استضافة عبد الرحمن بلالة المنشد الديني .



وقال “بلالة” :" أحب الأناشيد لقلبي هي جميع الأناشيد الدينية القديمة لمشايخنا ومنهم الكحلاوي ومع بداية شهر رمضان ببدأ استرجع ابتهالات وأشعار الشهر الفضيل منها الأشعار العربية والعامية".



وتابع :" مصر تعتبر الدولة الأولى اللي صدرت الإنشاد الديني للعالم كله ".

