إنفوجراف الزراعة: الرئيس يستعرض موقف السلع الاستراتيجية وتوفرها في الأسواق خلال الأسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 85، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 1 الى 7 أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف، الضوء على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تناول الاجتماع "استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها في الأسواق على مستوى الجمهورية"، فضلا عن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء، ووزير الزراعة ووزير قطاع الأعمال، حيث تناول الاجتماع نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمصر في الأراضي المستصلحة.



كما ترأس رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، بحضور وزراء الزراعة، والأوقاف، والتموين، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز حماية المستهلك ومسئولي الجهات المعنية.



كما ترأس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس وزراء الأرز الإفريقي عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالقاهرة، في دورته 32، حيث تتواكب مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء المركز، كما ترأس أيضا ختام فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، وجه خلالها الشكر والتقدير للدول الأعضاء على المشاركة الفعالة في أعمال الدورة.



كما أكدت وزارة الزراعة، أنه لا صحة لتركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية، مُؤكدةً على حرص واهتمام الدولة بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضي وتبنى نظم حديثة في الري.



وهنأ القصير، العالم الدكتور حمدي الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية بمعهد المحاصيل الحقلية، بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2022.



كما تفقد الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مشروعات غرب النوبارية التابعة للصندوق، كما تفقد المجزر الآلي بالنوبارية، كذلك أعلنت الوزارة إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إهداء إلى دولة جنوب السودان، وذلك في إطار تعميق التعاون المشترك بين الدولتين، كما أعلنت الوزارة تصدير 11 شحنة بإجمالي 10456 طرد نحل عسل إلى المملكة العربية السعودية منذ قرار رفع الحظر عن تصدير العسل المصري إلى السعودية.



وأعلن معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية عن تدريب 150 طالبا من طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية لغة إنجليزية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، حيث تم تدريب الطلاب لمدة 4 أسابيع على استخدام أساسيات التكنولوجيا الحيوية لرفع كفائتهم وقدرتهم العملية، كما أعلن معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص أنشطة المعهد خلال شهر فبراير، حيث كان أبرزها إعداد وتسليم تقارير لتقنين واضعي اليد لمساحة 200 فدان.



وحصل مركز بحوث الصحراء على شهادة الجودة للسنة الثالثة على التوالي، واستمرار التسجيل في السجلات الدولية بهيئة الاعتماد الاسترالية JASANZ، واستمرار استخدام علامة الاعتماد ISC، كما نفذ مركز البحوث الزراعية، 169 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكى فى 18 محافظة خلال شهر مارس، بينما أنهى المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات الدورة التدريبية، التي تم تنفيذها تحت عنوان: الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بالوادي الجديد خلال الفترة من 27- 31 مارس 2022.



واختتم معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات البرنامج التدريبي "التنمية الريفية ودورها في إحداث التغيرات الاجتماعية"، والذي تم تنفيذه في مديريات الزراعة بمحافظات: الجيزة، والغربية، والدقهلية.



واختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، البرنامج التدريبي للكشف عن العناصر الثقيلة في الأغذية باستخدام جهاز ICP ، كما نظم سيمنارا حول أحدث الطرق لتحديد الميكروبات في الغذاء، في إطار خطة المعمل لرفع كفاءة الباحثين العاملين به، كما أطلق المعمل المسابقة الرمضانية في مجال سلامة الغذاء التي ينظمها لطلاب كليات زراعة وعلوم وطب بيطري بالجامعات المصرية والخريجين والعاملين بالقطاع الخاص، حيث يحصل الفائزون على دورات تدريبية بالمعمل، بينما بلغ إجمالي الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع، بنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء، حوالي 7 آلاف شهادة.