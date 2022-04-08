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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفالات الثقافة برمضان.. أوركسترا الأنامل الصغيرة بسور القاهرة الشمالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقيم قطاع صندوق صندوق التنمية الثقافية، في التاسعة الإثنين المقبل، بسور القاهرة الشمالي بشارع المعز حفل أوركسترا الأنامل الصغيرة.

تقدم الأوركسترا عدد من الأغنيات بمناسبة الشهر الفضيل منها "أهو جه يا ولاد"، "حلو يا حلو"، وأغنية ألف ليلة لسميرة سعيد، بالإضافة لمجموعة من أغنيات الزمن الجميل منها "معانا ريال" وشوف يا عزيزي" لفيروز، "ما انتاش قد الحب يا قلبي"، وميدلي لأغنيات محمد فوزي، وسعد عبد الوهاب، الأوركسترا قيادة د. راجي المقدم.

تعد الفرقة اوركسترا متكامل من أطفال محافظة بورسعيد من سن 5 وحتي 13 سنة، وتقدم أنواع مختلفة من الموسيقى المصرية التراثية والحديثة بالإضافة إلى الموسيقى العالمية، في إطار الحفاظ علي الهوية المصرية الموسيقية، كما شاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات.

قطاع صندوق صندوق التنمية الثقافية بسور القاهرة الشمالي شارع المعز حفل اوركسترا الأنامل الصغيرة أهو جه يا ولاد ما انتاش قد الحب يا قلبي

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