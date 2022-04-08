مصرع فتاه أسفل قطار بالشرقية

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من القطار داخل محطة السكة الحديد بالزقازيق، وتم التحفظ على جثتها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام ، بوصول " ندى ط م" 30 سنة جثة هامدة، ادعاء حادث قطار، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات سقوط الفتاة من القطار داخل محطة السكة الحديد بالزقازيق، وتوفيت متأثرة بإصابتها وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته الي النيابة العامة، والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.