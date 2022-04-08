وزير النقل يتفقد أعمال إنشاء محور طولي من بنها إلى دمياط بطول 140 كم

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، مواقع العمل بمشروع أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط، لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم، و الذي يشمل عدد 15 كوبري، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (الغربية والدقهلية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط).



وذكرت وزارة النقل - في بيان صحفي اليوم الجمعة- أن الوزير تابع أعمال تنفيذ توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات رئيسية وحارتين خدمة لكل اتجاه ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة، كما يتم تكملة ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي في المسافة من شربين حتى دمياط وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.



وتفقد وزير النقل، خلال جولته موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وأعمال تنفيذ ممشى للأهالي في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400 متر، كما تم متابعة أعمال إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع والتي تبلغ 8 كباري علوية هي (كوبري قنطرة بحر مويس والذي بلغت نسبة تنفيذه (99%) وكوبري جمجرة والذي بلغت نسبة تنفيذه (100%) وكوبري أسنيت والذي بلغت نسبة تنفيذه (99.75%) وكوبري كفر شكر والذي بلغت نسبة تنفيذه (96.2%) وكوبري المنشأة الكبرى.

والذي بلغت نسبة تنفيذه (95%) وكوبري صهرجت والذي بلغت نسبة تنفيذه 77% وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد والذي بلغت نسبة تنفيذه 56% وكوبري الصافورية والذي بلغت نسبة تنفيذه 20 %).



كما تابع المهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ قطاعات الطرق بالمشروع، ووجه بمراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والالتزام بالخطة الزمنية المحددة، ووضع مخطط للاستغلال الأمثل للمناطق أسفل الكباري والمحافظة على حرم الطريق وكذلك ضرورة استمرار تنفيذ أعمال إنشاء الطريق المتجه إلى المنصورة على البر الشرقي بالتنسيق مع وزارة الري ممثلة في مديريتي الري بالقليوبية والدقهلية للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كمية المياه المطلوبة للزمامات الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي.



وتقوم هيئة الطرق بالتنسيق مع وزارة الري في إطار المحافظة على القطاع المائي بإنشاء مسطاح للمجري المائي للحفاظ على جانب الترعة من الانهيار، حيث أنه قد حدث له تآكل نتيجة أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضية، وأصبح يهدد جسر الطريق، وعمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق وبالتالي فإن الأعمال التي تتم فهي لحماية المجري المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبه لري الأراضي الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي.



كما تفقد الوزير أعمال ازدواج المرحلة الثانية من طريق "المنصورة / طناح / دكرنس / المطرية" وهي المسافة من طناح / حتى دكرنس بطول 10 كم، حيث يشمل المشروع إنشاء ازدواج للطريق الحالي أعلى الجنابية بعد تغطيتها ليصبح الطريق 2 حارة / اتجاه عرض 7.5 متر لكل اتجاه، كما اطلع وزير النقل على معدلات تنفيذ المرحلة الأولى بطول 10 كم من مشروع ازدواج وتوسعه طريق المنصورة / محله دمنه / دكرنس، بطول 18 كم، ويشمل المشروع إنشاء ازدواج للطريق الحالي بطول 10كم بعدد 2 حارة مرورية وبعرض 9 متر بكل اتجاه.



ووجه الوزير رئيس شركة النيل العامة للإنشاء والطرق المهندس محمد ابوسريع بالبدء الفوري في أعمال رفع كفاءة وازدواج طريق دكرنس نجير شربين بطول 12 كم، والذي يدخل ضمن طرق مبادرة "حياة كريمة" مع سرعة إجراءات التنسيقات اللازمة مع كافة الجهات المعنية وإزالة كافة المخلفات والتعديات على الطريق.



وخلال الجولة تفقد الوزير منطقة ميزانية ميت فارس، ووجه بوضع الحلول المناسبة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة في تلك المنطقة بما يساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين.

