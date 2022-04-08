مجالس علمية لقراءة كتب الصوفية بالبيت المحمدي

يواصل البيت المحمدي عقد جلساته العلمية خلال شهر رمضان بقراءة وشرح الكتب الصوفية، فقد استكمل الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي شرح كتاب "مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح" للإمام ابن عطاء الله السكندري، وذلك عقب صلاة الجمعة اليوم بمقر البيت المحمدي بالمقطم، وبث المجلس عبر صفحات التواصل الاجتماعي وسمح بحضور طلاب العلم مع الالتزام بالتدابير الصحية.

مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح

كما تابع الشيخ إبراهيم الصوفي، الواعظ بالأزهر الشريف؛ قراءة كتاب( المرجع معالم المشروع والممنوع من ممارسات التصوف المعاصر)، للإمام إبراهيم الخليل بن علي الشاذلي، والد الشيخ محمد زكي إبراهيم رائد التصوف في العصر الحديث.

حيث يتعرض الكتاب لأهم القضايا والموضوعات التي تهم الصوفية، وفيه يقدم المؤلف أهم الأدلة الجامعة للأعمال الصوفية، التي منها( مشروعية العهد الصوفي) فقد بين المؤلف أن العهد في الاصطلاح الصوفي معناه: المعاهدة على فعل الطاعات وترك المعاصي، وأنه صحوة من سكرة المعاصي، وأوبة إلى الله تعالى بالتوبة، والتزام أسباب تطهير النفس من الأوزار، وعمل ما يقرب من العزيز الغفار، وهذا واجب لا شك فيه ولا فرار، وعن أنواع العهد الصوفي، قال المؤلف: العهد الصوفي الكامل الذي يكون على يد شيخ مربي محقق بما اشترطه الصوفية فيه من شروط وآداب.

وعهد ناقص يكون على يد رجل لم يبلغ درجة الكمال، ولا يصلح لمداوة النفوس لأسباب متعددة.