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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق أولى فعاليات مبادرة تنمية الأسرة المصرية بـ الشرقية

فاعليات
فاعليات

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية وتنفيذ المبادرة الرئاسية (تنمية الأسرة المصرية) بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية والتي تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضارية على حد سواء وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

من جانبها أشارت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية إلى قيام الفرع بإطلاق أولى فعاليات مبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرية الجمالية بمركز الحسينية وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأمسيات الثقافية تقدم من خلالها عروصاً فنية متنوعة مابين (إنشاد ديني وأغاني وطنية ومسرح العرائس) بالتعاون مع قصر ثقافة الزقازيق وبمشاركة واسعة من عضوات الفرع والرائدات الريفيات والمتطوعين والمسرات وحضور  أهالي القرية من الرجال والسيدات والأطفال. 

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وأضافت مقررة الفرع أن مبادرة تنمية الأسرة المصرية ستعمل على الإرتقاء بجوده حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والإرتقاء بالخصائص السكانية وتنمية المجتمع، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من الأمسيات الثقافية بقرى الأخيوة وجزيرة سعود وشهداء بحر البقر ٢ ومنشأة بشارة الطحاوى والتي تشهد تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتغيير شكل الحياة بالريف إلى الأفضل.

الشرقية ضبط حياة كريمة المجلس القومى للمرأة مبادرة حياة كريمة محافظ الشرقية

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