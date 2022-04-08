وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا يناقشون الأزمة الأوكرانية

يجتمعون في إسطنبول

أعلنت تركيا أن وزير الدفاع، ونظيريه في بريطانيا وإيطاليا سيجتمعون في إسطنبول اليوم الجمعة لمناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويزور وزير الدفاع البريطاني بين والاس والإيطالي لورينزو جويريني إسطنبول، بدعوة من نظيرهما التركي خلوصي أكار.

وقال بيان وزارة الدفاع التركية إنه "من المتوقع مناقشة التطورات في أوكرانيا خلال الاجتماع حيث سيجري تبادل وجهات النظر بخصوص العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدان الثلاثة وقضايا إقليمية".

يأتي اللقاء المرتقب بعد ساعات من مباحثات هاتفية بين وزير الدفاع التركي، ونظيره الروسي، سيرجي شويجو، تناولت آخر مستجدات الأوضاع في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين، الخميس، بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية على موقعها الإلكتروني، طالعته "العين الإخبارية".

وأوضح البيان أن الاتصال بين الجانبين "شهد تأكيدًا على أهمية وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإجلاء المدنيين جوًا وبحرًا من مناطق الصراع بشكل عاجل".

ولفت إلى أن "الوزير التركي أكد لنظيره الروسي كذلك مدى أهمية وقف إطلاق النار في تعزيز المفاوضات الدبلوماسية من أجل التوصل لحل لتلك الأزمة".

وتربط تركيا علاقات جيدة مع كلا من أوكرانيا وروسيا وتلعب دور الوسيط في الصراع الدائر بينهما.

واستضافت محادثات سلام بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي وفريقي التفاوض من البلدين، فيما تعكف على ترتيب لقاء بين رئيسي البلدين.