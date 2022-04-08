السيسي يوجه بتكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة.. ونواب: دفعة قوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج..ومواكبة الزيادة السكانية و إتاحة فرص عمل جديدة أبرز الفوائد

السيسي يوجه بتفعيل جهود جهاز الخدمة الوطنية في القطاعات الأساسية بالدولة لتعزيز العوائد الاقتصادية

قوى عاملة البرلمان: الدولة تستهدف إنشاء مجتمعات جديدة تستقطب الآلاف من الشباب

برلماني: الصناعة المصرية على رأس أولويات القيادة السياسية

اجتمع الرئيس السيسي، أمس الخميس مع اللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

وصرح بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الجارية والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية".

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة القطاعات الأساسية في الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية من خلال حسن استغلال الموارد على مستوى الجمهورية، إلى جانب تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة، فضلاً عن إتاحة فرص عمل جديدة.



فى هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية لمواكبة الزيادة السكانية ، و لتخفيف الآثار السلبية للتعدي على الأراضي الزراعية، كما أنها تسعى لتحقيق الإكتفاء الذاتي و تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج من خلال تعميق التصنيع المحلي .

بداية ، ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة، مشيرا إلى أن إعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر من خلال التفكر فى إنشاء مجتمعات جديدة تستقطب الآلاف من الشباب على نحو يحقق الأمن القومى المصري لاسيما فى ظل الأزمات العالمية التى خلفت آثارها السلبية على اقتصاديات دول العالم، يعتبر واحدًا من أنجح السياسات لمواجهة إشكالية ارتفاع الأسعار العالمية.

وأكد “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن هذا التوجيه سيسهم فى تحقيق العديد من المزايا أبرزها توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن ، مواجهة جشع التجار مستغلى الأزمات، علاوة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، والتى تعد انطلاقة قوية لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج ، وفتح آفاق جديدة للصناعة المحلية في البلاد.

وأشار عضو قوى عاملة البرلمان إلى أن إنشاء مجتمعات صناعية سيكون لها الأثر الإيجابي الأكبر على توفير فرص عمل للأيدي العاملة من الشباب، والتى تعد أحد أبرز الأهداف الرئيسية التى تتبناها القيادة السياسية فى ظل الجمهورية الجديدة.

ووجه النائب أسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التوجه السريع ،وتبنيه سياسة طموحة، لاسيما فى ظل ما يمر به العالم أجمع من أزمات اقتصادية حادة، تستهدف فى المقام الأول الاستثمار فى البنية الأساسية التى تشجع الاستثمار الوطنى على إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التى تجتذب السكان بعيدة عن الأماكن كثيفة السكان.

فى سياق متصل، أشاد النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة، مؤكدا أن القيادة السياسية تسعى لاستكمال المشروعات القومية ، من خلال التوسع في الأراضي الزراعية ، لاسيما بعد أن تآكلت بسبب التعديات على الأراضي الزراعية، وأيضا لسد الفجوة الغذائية و تحقق الاكتفاء الذاتي ، بما يحقق رؤية مصر 2030.

و أكد “ الشوربجي ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن الحكومة تنتهج سياسة جادة للتوسع فى الرقعة الزراعية بهدف احتواء الزيادة السكانية الهائلة، التي تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والذي تسعى إليه الدولة بخطوات جادة من خلال زيادة الرقعة الزراعية .

كما أوضح عضو زراعة البرلمان أن الصناعة المصرية، تلقى اهتمامًا بالغا من القيادة السياسية المصرية، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري بكل إيجابية.