عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على المسئولين عن رعاية المسن والإنفاق عليه بالقانون

مسنة
مسنة

حدد مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا بعد التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، المسئولين عن رعاية المسن والإنفاق عليه، حيث من المقرر إقرار مشروع القانون بعد مناقشته داخل مجلس النواب.

رعاية المسن بالقانون

نص مشروع القانون، على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
ووفقا للماد الثامنة من القانون، تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.

أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

قانون مجلس الوزراء مجلس النواب مجلس الشيوخ مشروع قانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسي على افتتاح مسجد الحسين

الأرصاد: اليوم سقوط أمطار على 4 محافظات.. فيديو

دعاء أول جمعة في رمضان .. 7 كلمات لا ترد في ساعة الإجابة

مفتي الجمهورية يدين بشدة مقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

تعرف على المسئولين عن رعاية المسن والإنفاق عليه بالقانون

أول جمعة في رمضان.. خطيب الحسين يكشف عن أربع ثمرات للصيام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

فيديو

مصري ويحمل جنسيات أخرى.. من هو هيثم حسن المرشح للانضمام لمنتخب تونس؟

انفجار أثناء التصوير..طارق لطفي يروي كواليس تصوير جزيرة غمام وليلة السقوط "فيديوجراف"

فيديوجراف.. احترس من تناول شوربة لسان العصفور على الإفطار

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ