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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كرداسة حزينة.. سائق سيارة تريلا يدهس أب وابنه على الإفطار.. صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث

حالة من الحزن أصابت أهالي كرداسة ومنشاة القناطر عقب مصرع اب ونجله دهستهما سيارة نقل "تريلا" وقت الإفطار على الطريق بقرية منشية رضوان. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق بقرية منشية رضوان وسقوط ضحايا، فور إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة انتقال القوات لفحص البلاغ وحصر عدد الضحايا. 

وتبين من الفحص والتحري بقيادة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر انه اثناء سير سيارة سوزوكي يستقلها اب وبرفقته نجله يبلغ من العمر 10 سنوات اصطدمت بهما من الامام سيارة نقل وحولت السيارة لقطع خردة وذكرت التحريات ان سيارة نقل تحمل رقم (م ب 7295) ماركة مرسيدس بيضاء اللون، اصطدمت بسيارة سوزوكي فان رقم (س ج 9759) قيادة أحمد حسين 32 سنة، مقيم قرية نكلا، رفقة نجله "عمر 10 سنوات".

فر سائق السيارة النقل هاربا الا ان الملاحقات الامنية دفعته لتسليم نفسه الى مركز شرطة منشاة القناطر معترفا بارتكاب الحادث مبررا انه لم يستطع تفادي سيارة الضحيتين التي ظهرت امامه. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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