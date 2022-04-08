بطلت شرب.. أبرز تصريحات عمرو زكي .. فيديو جراف

حل عمرو زكي لاعب المنتخب المصري والزمالك السابق، ضيفا علي الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" والمذع عبر قناة "المحور.

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وكشف عمرو زكي ، تفاصيل تعرضه لحادث خلال عودته من الساحل الشمالي ، قائلا: "ناس كتير كانت بتقولي إني كنت بشرب وعشان كده عملت الحادثة وده مش صحيح أنا كنت بشرب زمان لكن دلوقتي بطلت".

وأوضح: "وقت الحادثة كان الفجر عشان كده الناس بتقول إني كنت شارب والحقيقة أنا كنت نازل مستعجل لأن عندي تعاقد مع قناة تاني يوم".

منفصل

وتحدث زكي خلال حواره بالبرنامج، عن تفاصيل حياته الشخصية، قائلا: "أنا حاليا مش متجوز أنا منفضل عن زوجتي وتزوجت وأنا عمري 18 سنة ، ودي كانت عقلية أهلي".

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