نائبة التنسيقية: مستحقو الاطراف الصناعية على قدر عظيم من الصبر

زارت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدداً من أهالى الواحات البحرية مستحقي الأطراف الصناعية في منازلهم.

واطمأنت نائبة التنسيقية، علي راحتهم البدنية بعد تركيب الأطراف، وشددت على نقلهم إلى القاهرة بصفة دورية لعمل المتابعة اللازمة .

رافق النائبة، في زيارتها وفد من منسقي حياة كريمة على مستوي المحافظة، وسلموهم المساعدات الغذائية في ظل مبادرة "قطار وصل الخير"، واستمعوا إلى مشاكلهم وتحدياتهم لحلها من خلال مبادرة حياة كريمة في الفترة القادمة .

ولفتت نائبة التنسيقية، إلى أن مستحقي الاطراف الصناعية على قدر عظيم من الصبر والامتنان، ووجهوا الشكر لمؤسسات الدولة علي رعايتهم في وقت أزماتهم.

يذكر أن النائبة غادة علي، نظمت قافلة طبية موسعة تحت رعاية رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير وجامعة الأزهر والجامعة البريطانية.