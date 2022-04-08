عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة التنسيقية: مستحقو الاطراف الصناعية على قدر عظيم من الصبر

نائبة التنسيقية
نائبة التنسيقية

زارت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدداً من أهالى الواحات البحرية مستحقي الأطراف الصناعية في منازلهم.

واطمأنت نائبة التنسيقية، علي راحتهم البدنية بعد تركيب الأطراف، وشددت على نقلهم إلى القاهرة بصفة دورية لعمل المتابعة اللازمة .

رافق النائبة، في زيارتها وفد من منسقي حياة كريمة على مستوي المحافظة، وسلموهم المساعدات الغذائية في ظل مبادرة "قطار وصل الخير"، واستمعوا إلى مشاكلهم وتحدياتهم لحلها من خلال مبادرة حياة كريمة في الفترة القادمة .

ولفتت نائبة التنسيقية، إلى أن مستحقي الاطراف الصناعية على قدر عظيم من الصبر والامتنان، ووجهوا الشكر لمؤسسات الدولة علي رعايتهم في وقت أزماتهم.

يذكر أن النائبة غادة علي، نظمت قافلة طبية موسعة تحت رعاية رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير وجامعة الأزهر والجامعة البريطانية.

تنسيقية مجلس الوزراء مجلس النواب حياة كريمة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إمام مسجد كفر الزيات يتنازل عن محضره والنيابة تخلي سبيل المتهم بطعنه

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

ترشيحاتنا

يضعون السم في العسل.. أحمد كريمة: من ينكرون صلاة التراويح “شيعة”

بشرى للموظفين.. مقترحات بتعديلات جديدة لحل أزمة المعاش المبكر

شاهد… بدر بانون في تدريبات الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي

هل نسيَ الجمهور هدية.. رحمة أحمد "مربوحة" الكوميديا في دراما رمضان

النشرة الدينية : حكم بلع البلغم أو الريق في الصيام .. دعاء أول جمعة في رمضان.. وخطيب الحسين: ترجموا الشهر الكريم إلى إحسان وحنو على الفقراء

بعد اقتحام الملايين بيوت الإسكندرية.. علاجات منزلية للدغة النمل الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

فيديو

بطلت شرب.. أبرز تصريحات عمرو زكي .. فيديو جراف

نودعه بألم شديد.. كواليس قتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

مصري ويحمل جنسيات أخرى.. من هو هيثم حسن المرشح للانضمام لمنتخب تونس؟

انفجار أثناء التصوير..طارق لطفي يروي كواليس تصوير جزيرة غمام وليلة السقوط "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ