برلماني: اختيار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية العالمية شهادة بجهود الدولة للنهوض بالسياحة

قال النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، إن تصدر مصر لأفضل الوجهات والمقاصد السياحية في العالم عبر كبريات الصحف والمواقع الأجنبية، بشرة خير لموسم سياحي مختلف خلال فصلي الربيع والصيف، مشيرا إلى ما أعلنته صحيفة ديلي ميل البريطانية الشهيرة عن اختيار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية بالعالم وللاجازات لعام 2022.

ونوه نصر الله في تصريحات له اليوم، بتسليط كبريات المواقع والصحف الأجنبية الضوء على عدد من المدن السياحية المصرية من بينها مدينة القاهرة التي وصفت بأنها نابضة بالحياة، ومرسى علم والغردقة ومدينة الأقصر، التي تعتبر أكبر متحف مفتوح للآثار المصرية القديمة.

وأوضح عضو البرلمان، أن المقصد السياحي المصري وفق الرؤية العالمية، يتميز بالتنوع والمناظر الطبيعية الخلابة والحضارة العريقة، وهي شهادة بالجهود الضخمة التي تبذلها وزارة السياحة وبتوجيهات السيسي للنهوض بالسياحة وزيادة تدفق السائحين لمصر.

وأشاد النائب سامي نصر الله بالجهود الضخمة التي بذلتها الدولة ولا تزال للنهوض بالقطاع السياحي والعديد من المواكب والاحتفالات العالمية، التي حضرها الرئيس السيسي مثل حفل نقل المومياوات الملكية وغيرها، والتي أبهرت العالم بالآثار المصرية وروعتها وجمال وتنوع المقصد السياحي.

وأعرب النائب، عن ثقته في حدوث طفرة سياحية كبيرة في المستقبل القريب، بعد انتهاء جائحة كورونا وتجاوز آثار الحرب الروسية الأوكرانية.