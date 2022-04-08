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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 395 كيلو أغذية لعدم صلاحيتها بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن إعدام 395 كجم أغذية متنوعة و10 لترات عصائر لتغيرها في الخواص الطبيعية وسحب 106 عينات أغذية مختلفة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

 

وأكدت المديرية في بيان، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وجه الدكتور اسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف حملات الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية بمدن المحافظة .

 

وكلف وكيل الصحة الدكتوره نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد توغان مدير إدارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بجميع الإدارات الصحية بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة وتم المرور على 158 منشأة من اماكن بيع وتداول الأغذية وتم إعدام 395 كيلو أغذية متنوعة و 10 لترات عصائر لتغيرهم في الخواص الطبيعية، كما تم تحرير 65 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسحب 109 عينات من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

البحر الأحمر التعليم العالي الطب الوقائي حملات الرقابه

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