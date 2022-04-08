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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن الصويري المغربي باللحم والخضار

طريقة عمل طاجن الصويري
طريقة عمل طاجن الصويري المغربي باللحم والخضار

يعد طاجن الصويرى من أجمل أكلات المغرب التى تحتوى على قيمة غذائية عالية ويمكن الاستعانة بها فى عزومات رمضان حيث أنها من الأكلات الجديدة وغير التقليدية.

 

ونقدم لكم طريقة عمل طاجن الصويرى باللحم والخضار بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج "بالصحة والراحة".

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مقادير طاجن الصويرى باللحم والخضار:

لحمة مكعبات
زيت زيتون
بسلة
بطاطس
كوسة
جزر
كزبرة
بقدونس
زعفران بودرة
جنزبيل
ملح
فلفل
بابريكا
طماطم مقطعة
بصل

 

طريقة عمل طاجن الصويرى باللحم والخضار:

 

* يشوح البصل في زيت الزيتون ثم تضاف الطماطم المقطعة واللحمة ويشوحوا جيدا وتضاف الكزبرة والبقدونس والتوابل والملح والفلفل الأسود

* يضاف الثوم ويقلب الخليط جيدا ويضاف قليل من الماء ويترك على نار هادئة ثم يرص الخضار بشكل منظم على اللحم

* تضاف الكزبرة والبقدونس على الوجه ويترك حتى تمام النضج.

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