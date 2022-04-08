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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تحصل على موافقة بإنشاء أول مدرسة تجريبي لغات بالزيتون

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان

قالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، أن المدارس هي الشعاع الذي يكسب الإنسان حياة تتلألأ بأنوار المعرفة وتعدّ أجيالا تنفع البلاد ، وتحارب الأخلاق السّقيمة وتزرع القيم النبيلة.

وأضافت “ محروس ” خلال بيان لها، أصدرته اليوم، أنه في إطار اهتمامنا بكل ما يبني المجتمع ويحقق مستقبل أفضل لأبنائنا تقدمت  بالحصول على الموافقات النهائية لإقامة اول" مدرسة فيوتشر" بـ حي الزيتون .

وقامت البرلمانية، بتفقد أعمال تسليم الأرض رفقة وفد من هيئة الابنية التعليمية يرأسه المهندسة سهام جمال الدين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة.

 فيما اكد الوفد للنائبة عزمهم على إنهاء أعمال البناء في أقرب فرصة.

 

 

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الاتصالات تكنولوجيا المعلومات تنسيقية شباب الاحزاب مدرسة فيوتشر حي الزيتون هيئة الأبنية التعليمية أعمال البناء

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