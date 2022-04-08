سكر وشطة.. فيتوشيني بالجمبري على طريقة مفيدة شيحة

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الرمضاني سكر وشطة، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الجمعة، طريقة عمل فيتوشيني بالجمبري.

وخلال الحلقة كشفت مفيدة شيحة، عن مقادير فيوتشيني بالجمبري: " 500 جرام كيلوجمبري، و 250 جرام مكرونة اسباجيتي، و200جرام كريمة طبخ، وكوب جبنه بارميزان، ونصف كوب ماء سلق المكرونة، و4 فصوص ثوم، وملعقة ملح فلفل اسود بابريكا، وريحان مفروم.



أما عن الطريقة، أضافت مفيدة شيحة: نأتي بإناء على النار به ماء مغلي مضاف له ملح وزيت، وتسلق المكرونة لمدة تسع دقائق، ويتم تصفية المكرونة وأخذ نصف كوب من ماء السلق، ويتبيل الجمبري برشة من الملح والفلفل الأسود والبابريكا، وفي طاسة على النار يتم إضافة ملعقتين كبار زيت وملعقه زبدة.



وتابعت مقدمة برنامج سكر وشطة: أيضا إضافة نصف كمية الثوم وإضافة الجمبري وتقليبه على الوجهين لمدة دقيقتين، ثم نرفع الجمبري من الطاسة في طبق، وفى نفس الطاسة نضيف باقي الثومـ ثم نصف كوب الماء السلق ثم كوب الكريمة ورشة ملح وفلفل أسود، ثم يتم إضافه الجمبري، وربع كوب من الجبن البارميزان، ثم يتم إضافة المكرونة، ويتم تقليبهم مع بعض.



و يغرف في طبق ويوزع الجمبري من فوق ويزين برشة من الريحان.

