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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي الصيد يكرم نجوم الكرة المصرية فى يوم الوفاء.. صور

صدى البلد

نظم نادى الصيد المصرى مساء اليوم احتفالية "يوم الوفاء" تكريما لنجوم كرة القدم بنادى الصيد الراحلين مساء الخميس، بمقر النادي تقديراً لدورهم الكبير في قطاع الكرة بالنادي.

حضر الاحتفالية المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادى الصيد والاستاذ هانى عزت أمين الصندوق والأستاذ عمرو البرتقالى عضو مجلس إدارة النادى والأستاذ محمد غباشى مساعد المدير التنفيذى.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من نجوم النادي والكرة المصرية وعلى رأسهم الكابتن حازم إمام والكابتن أحمد عبد الله والكابتن هشام حنفى والكابتن علاء العيوطى والحكم الدولى محمود عاشور.

تضمن الحفل تكريم أسماء نجوم كرة القدم بنادى الصيد الراحلين الكابتن عمر جمال والكابتن إمام واكد والكابتن يحيى زكريا والكابتن وليد دودو والكابتن مصطفى ابو جبل والكابتن معتز بلبع والكابتن محمد البرتقالى والكابتن ايهاب بودى.

كما أقيمت مباراة استعراضية جمعت بين نجوم الكرة المصرية القدامى ونجوم نادى الصيد.

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