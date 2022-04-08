وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر لأمم إفريقيا لكرة اليد 2022 و2024

بحث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر لمنافسات بطولتي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد نسختي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٤، وذلك بعد موافقة الاتحاد الإفريقى على إسناد تنظيم البطولتين لمصر بعد سحب تنظيمهما من الجزائر والمغرب.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها وزير الشباب والرياضة مع الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد فى حضور عدد من قيادات الوزارة.

ناقش الاجتماع كافة التفاصيل الخاصة باستضافة البطولة الإفريقية نسخة ٢٠٢٢م، المقرر إقامتها فى يوليو المقبل، وتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، والبدء فى اتخاذ الإجراءات الواجبة تباعاً بشأن الأمور اللوجستية الخاصة بالبطولة، وتحديد الصالات المغطاة التى تستضيف منافسات البطولة الإفريقية.

أكد وزير الشباب والرياضة على التنسيق التام مع اتحاد كرة اليد والاتحاد الإفريقى على كافة الأصعدة لضمان تحقيق النجاح للبطولة على المستويات الفنية والإدارية واللوجستية والتنظيمية ضمن سلسلة النجاحات التى تحققها الدولة المصرية للبطولات والفعاليات الرياضية الكبرى التى تستضيفها.

لفت الوزير إلى ثقة الاتحاد الدولى لكرة اليد بقيادة الدكتور حسن مصطفى والاتحاد الإفريقى بقيادة منصور أريمو فى قدرة مصر على استضافة منافسات الاتحاد القارية، وإسناد بطولتي إفريقيا نسختى ٢٠٢٢ و ٢٠٢٤ لمصر هو تأكيد على ريادة مصر فى تنظيم كبرى البطولات العربية والقارية والدولية، مشيراً إلى تكاتف الجميع من أجل إخراج البطولتين فى أفضل صورة، وعلى غرار النجاحات التى تحققها الدولة على مستوى مختلف البطولات التى تُقام على أرض مصر.