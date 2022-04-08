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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|ميتا تسعى لإطلاق عملة افتراضية لمستخدمي تطبيقاتها.. وعطل مفاجئ يضرب Gmail حول العالم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

عطل مفاجئ يضرب تطبيق Gmail حول العالم


ضرب عطل مفاجئ، خدمة البريد الإلكتروني الشهيرة Gmail، مما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على إرسال أو استقبال الرسائل على التطبيق.

 

مستخدمو ساعة آبل يحصلون على ميزة مذهلة من واتسآب بفضل تطبيق WristChat


حصل مستخدمو ساعة آبل الذكية Apple Watch علي ميزة رائعة تتيح لهم إمكانية الدخول علي تطبيق واتسآب من خلال تطبيق الدردشة WristChat من خلال واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Web للوصول إلي رسائل المستخدم في نظام watchOS.

 

تسريبات تكشف مفاجأة كبيرة حول تصميم هواتف آيفون iPhone 14


مع انتظار محبي وراغبي شراء هواتف آيفون iPhone 14 القادمة والتي ستتميز بعدد من التقنيات والميزات الجديدة للمرة الأولي، يتابع المستخدمون بشغف التغييرات التى تطرأ علي الهواتف باستمرار، وكشفت أحدث التسريبات مفاجأة كبيرة في تصميم الهواتف علي غير المتوقع.

 

ميتا تسعى لإطلاق عملة افتراضية لمشروع ميتافيرس.. تفاصيل


تسعى شركة ميتا Meta لإطلاق عدد من المشروعات الكبرى خلال الفترة القادمة منها مشروع ميتافيرس، وكذلك إنشاء أكبر كمبيوتر للذكاء الاصطناعي في العالم، وكشفت تقارير أن الشركة قد وضعت خططًا لتقديم عملات افتراضية ورموز مميزة وخدمات إقراض لتطبيقاتها .

 

بمواصفات فائقة.. نوبيا تعلن الموعد الرسمي لإطلاق العملاق Nubia Z40 Pro في الأسواق العالمية


أعلنت شركة Nubia نوبيا الموعد الرسمي، لإطلاق هاتفها العملاق  Nubia Z40 Pro المخصص للألعاب في الأسواق العالمية حيث سينطلق الهاتف في 12 أبريل ضمن حدث كبير ستعقده الشركة حيث من المقرر أن يحقق الهاتف مبيعات هائلة.  

 

تسريبات تكشف مواصفات Oppo K10 Pro.. أفضل هواتف الفئة المتوسطة من أوبو


ظهرت عدد من مواصفات هاتف Oppo K10 Pro القادم من شركة أوبو الصينية كأحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة للشركة على منصة TENAA للهواتف الذكية تمهيدا لإطلاق الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

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