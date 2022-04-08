التعمير والاسكان داعم رئيسى لمحو الامية ..تفاصيل

شارك بنك التعمير والإسكان فى تقديم خدمات مجتمعية ودعم حرفى ومادى لعدد من المشروعات الحرفية التى خدمت اعداد كبيرة من السيدات فى قريتى الحسينية والونايسة .

وقالت دكتور ايمان حسن المدير التنفيذى لجمعية المصرى الاصيل لتنمية المجتمع ان بنك التعمير والإسكان قدم كل الدعم المطلوب للوصول لعدد كبير من السيدات فى القريتين من خلال فتح فصول محو الامية بهما ودمج الورش الحرفية بمحو الامية .

واضافت ان بنك التعمير والإسكان نجح ضمن مسئوليته المجتمعية فى الوصول للقرى البعيدة وحقق نجاحا كبيرا فى هذا لصدد .

وروت عدد من السيدات اللائي تعلمن فى فصول محو الامية تجربتهن فى هذا الصدد وكيف ساعدهن فى مساعدة ابنائهن فى الدراسة او فى مشاريعهن الصغيرة وغيره .