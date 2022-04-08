عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ابراهيم سرحان: نقل إنجازات التحول الرقمي بمصر إلى الأشقاء الأفارقة

صدى البلد

تنفيذاً لاستراتيجية مجموعة "إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية" في التوسع في تقديم خدماتها للقارة الإفريقية، ونقلاً لما تم إنجازه من تحول رقمى مصرى إلى الدول الإفريقية أنشأت المجموعة قطاعاً جديداً للتوسع الخارجى، برئاسة الدكتور محمد نصر لقطاع الشئون الدولية والإفريقية.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية"، إن أحد أهم محاور استراتيجية المجموعة خلال السنوات القادمة والتي تم التنويه عنها من قبل، وبعد نجاح طرح المجموعة في البورصة المصرية يكمن هدفها في نقل ما تم إنجازه في جمهورية مصر العربية بمجال التحول الرقمي إلى الأشقاء الأفارقة.

أوضح أنه لنجاح وسرعة المجموعة في تنفيذ هذا المحور الاستراتيجي والذي تركز عليه المجموعة فقد تم إنشاء هذا القطاع الجديد والذي سيكون مسؤولاً عن التوسع في تقديم الخدمات المختلفة للمجموعة في القارة الإفريقية سواء من خلال إتمام شراكات استراتيجية أو النظر في استحواذات علي كيانات قائمة والتي من خلالها تستطيع المجموعة فتح أسواق جديدة وتعظيم العوائد لمساهميها.

ويتمتع الدكتور محمد نصر رئيس قطاع الشئون الدولية والإفريقية، بأكثر من ٢٠ عاماً من الخبرات المتنوعة فى السوق العالمي وبالأخص السوق الإفريقى، وقد أنجز الكثير من المهام في دول إفريقية عديدة منها غينيا الاستوائية، والكاميرون، وتشاد، والسنغال، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وأفريقيا الوسطي، بإلاضافة إلى كل من ليبيا، والجزائر، وناميبيا، وزيمبابوي وغيرها من الدول الإفريقية، وكذلك الدول الأوروبية والأسيوية أيضاً.

وتهدف المجموعة للتوسع والتواجد في إفريقيا، لتعزيز دور مصر المشارك في بناء وتنمية الدول الشقيقة الأكثر احتياجاً إلى تسريع النمو من خلال الاستفادة بتجارب التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في جمهورية مصر العربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

علاقة غير شرعية تكشف لغز أشلاء آدمية في 8 أكياس بالجيزة..والمتهمون:غسلنا عارنا

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

إمام مسجد كفر الزيات يتنازل عن محضره والنيابة تخلي سبيل المتهم بطعنه

ما حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: اجتهدوا بالدعاء لكم ولأهليكم وولاة أمركم

لا حرج في ذلك.. المفتي: السيدة خديجة خطبت الرسول ليتزوجها

وكيل الأزهر يطالب برصد السلوكيات الطارئة على فكر الشباب

الصحة: فحص 2.8 مليون طفل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

الدجاج المقلي.. أسوأ أطعمة تسبب الخمول للجسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال سليمان: أقول للآباء لا تنسوا أن كل ممنوع مرغوب.. وأتعامل مع انتقادات السوشيال كزبد يذوب (حوار)

80 ألف مصل بالمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان.. صور

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

فيديو

ما سر ارتباط منتجات التنظيف بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان .. فيديو جراف

بطلت شرب.. أبرز تصريحات عمرو زكي .. فيديو جراف

نودعه بألم شديد.. كواليس قتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

مصري ويحمل جنسيات أخرى.. من هو هيثم حسن المرشح للانضمام لمنتخب تونس؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ