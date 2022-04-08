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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد ياسين يتوج بفضية بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة شباب بدبي

محمد ياسين المصنف
محمد ياسين المصنف الثاني عالميًا بفضية بطولة العالم لسلاح

توج محمد ياسين المصنف الثاني عالميًا بفضية بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة شباب، المقامة بمجمع حمدان الرياضي بدبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 2 حتى 10 أبريل الجاري.

وجاء ياسين في المركز الثاني بعد خسارته من لاعب المجر شومبور كيشثيلي بنتيجة 12-14.    

وبدأ ياسين مشواره في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بالمجموعات، ثم فاز في دور ال 128 على لاعب كزاخستان بوجدان لوكين بنتيجة 15-13، وبعدها تغلب على لاعب سنغافورة جيان نوتج بنتيجة 15-5 في دور ال 64، وحقق فوزه الثالث بأدوار خروج المغلوب على الولايات المتحدة الأمريكية جستن هدادد بنتيجة 15-12 بدور ال 32، ثم فاز في دور ربع النهائي على البرازيلي ماوريشيو بيليجرينو بنتيجة 15-12، وبعدها فاز على البريطاني  جاميس جيل بنتيجة 15-12. 

الجدير بالذكر أن ياسين هو صاحب فضية النسخة الماضية من بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة

محمد ياسين سيف المبارزة

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