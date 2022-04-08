أحمد السعدني: 95% من النهضة الفنية في السعودية تعتمد على مصر

قال الفنان أحمد السعدني، إن صدارة الفن والسينما المصرية لم تتراجع في الوقت الحالي، وما يحدث في السعودية الآن؛ نهضة فنية وثقافية حقيقية، ولكنها تعتمد بنسبة 95% على الفن والفنان المصري، موضحا أن العمل المصري سفير مصر في كل الدول العربية.

وأشار الفنان أحمد السعدني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن هناك أفكارًا روتينية في مصر تؤدي للكثير من معوقات التصوير والإنتاج الفني، مضيفا: "هناك أفلام عالمية في هوليوود تحاول التصوير في مصر، وتواجه معوقات التصوير".

وتابع الفنان أحمد السعدني: "لازم يكون في تعامل وتعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة؛ لتسهيل إجراءات التصوير للأفلام القادمة من الخارج، وبره بيبقى نفسهم ييجوا يصوروا الأجواء والمشاهد في مصر في أفلامهم، وعايزين تيسير وتسهيل؛ حتى لا نتراجع خطوات للخلف".