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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. "تعليم عسير": المشاجرة بين تلميذين ولا صحة لاعتداء طالب على معلم

السعودية
السعودية

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير السعودية، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تحت عنوان «طالب يعتدي بالضرب على معلم»، غير صحيح.

وأوضحت تعليم عسير وفق صحيفة عكاظ السعودية أن الواقعة تعود لمشاجرة بين طالبين أمام إحدى مدارس محافظة خميس مشيط بعد انصرافهما من المدرسة أول من أمس، مؤكدةً أن، إدارة المدرسة اتخذت الإجراءات اللازمة في حينها، وإنهاء الخلاف القائم، وأخذ التعهدات اللازمة بحق الطالبين، وتطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات.

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وأكدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، على اتخاذ الإجراءات النظامية فيما يتعلق بتصوير الحادثة، ونشرها، وإثارة الرأي العام، وتضليله بمعلومات مخالفة للواقع وغير دقيقة.

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