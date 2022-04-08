عمرو زكي: أدعم رئيس النادي الأهلي.. وبحبه طوال عمري

قال عمرو زكى "البلدوزر"، لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق، إنه يقف في صف اللاعب مصطفى محمد، في خلافه ضد أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، مضيفًا:" مصطفى هو المهاجم الأساسي للمنتخب وبالتالي أدعم منتخب مصر.. وانتقادي للمصلحة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة "المحور"، :" أنا مع الحق، ولو راءيت خطأ في الزمالك سأنتقده بشكل هادف، ولكن بدون تجريح".

وواصل عمرو زكي:"بحب كابتن محمود الخطيب، وكذلك الكابتن مصطفى يونس، ولكن أدعم رئيس النادي الأهلي.. الخطيب ابن النادي.. الكورة كابتن الخطيب وحسن شحاتة".

وخلال البرنامج، توجد فقرة تدعى "شيخ العرافين" ، حيث يتواجد شخص مخفي صورته وصوته مضخم، يقوم بسؤال الضيوف أسئلة جريئة وشخصية.

ويعرض برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة في رمضان 2022 على قناة المحور في تمام الساعة 6.15 مساءً، ويعاد برنامج العرافة في تمام الساعة 01:30 بعد منتصف الليل.