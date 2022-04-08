علاء مرسي: خنت زوجتي كثيرا.. وهي حبتني أكثر مني

قال الفنان علاء مرسي، إن أول تجربة للبوح بحبه ناحية فتاة أخرى كانت وهو فى الجامعة، معقبا: “البنت جالها هيسترية ضحك”.

وأضاف “مرسي”، خلال حواره ببرنامح “هي والناس” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه أحب بعد ذلك زوجته، موضحا: “ست بنت ناس وتعلمت فى معهد الموسيقى العربية.. وأحبتني ثم تفرغت للمنزل وأنا لم أطلب ذلك ولكن هي التي طلبت.. وأحبتني أكثر مما أحبها”.

وتابع: “النساء مخلصة أكثر من الرجال.. والرجالة خونة وكل ما بشوف واحدة ماشية فى الشارع بفضل اعاكسها.. وأنا حبيت على مراتي كتير ولكنها هي الحب الحقيقي.. وأنا خائن لزوجتي بمشاعري.. وخنتها كتير".