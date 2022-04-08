عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي للعاملين بالطرق: عندكم أي اقتراح؟

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، لأحد العاملين بمحور حسب الله الكفراوي.

 

ووجه الرئيس السيسي، سؤالا للعاملين بأحد الطرق، قائلا: "هل في حاجة انتم شايفها ممكنة نعملها تقترحوها". 

 

وقال أحد العاملين، إن تطوير الطرق حول محور حسب الله الكفراوى، عبارة عن طرق قائمة سيتم توسعتها ورفع كفاءتها، بإجمالي أطوال 18.5 كم.

وتابع أن أهم الطرق المحيطة بمحور حسب الله الكفراوى هو شارع الخمسين، الذي يبدأ من القاهرة الجديدة وطريق العين السخنة القديم، مرورا أسفل طريق العين السخنة الجديد عن طريق نفق القطامية.

 

 

عبدالفتاح السيسي محور حسب الله الكفراوي اخبار التوك شو الأعمال الانشائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

محمد صلاح: غير واثق في تجديد عقدي مع ليفربول.. ومستواي لم يتأثر

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ما حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء تجيب

موضوعات متعلقة

السيسي يستمع لشرح عن أهم الطرق المحيطة بـ محور حسب الله الكفراوي|فيديو

ترشيحاتنا

مش خايف من جمهوره|علاء مرسي: عمرو دياب حظه مش في صوته ..فيديو

من معهد إسنا إلى مشيخة الأزهر.. موقع «الإمام الطيب» يعرض السيرة والمسيرة

معرفش إنه مقلب| علاء مرسي : ضربت رامز جلال علقة ..فيديو

السيسي للعاملين بالطرق: عندكم أي اقتراح؟

ابعتوا المقترح للهيئة الهندسية|توجيه من السيسي للعاملين بمحور حسب الله الكفراوي ..فيديو

بايدن يتهم روسيا بارتكاب "فظاعة مروّعة" في كراماتورسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال سليمان: أقول للآباء لا تنسوا أن كل ممنوع مرغوب.. وأتعامل مع انتقادات السوشيال كزبد يذوب (حوار)

80 ألف مصل بالمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان.. صور

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

فيديو

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

سيناريو تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة.. فيديوجراف

ما سر ارتباط منتجات التنظيف بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان .. فيديو جراف

بطلت شرب.. أبرز تصريحات عمرو زكي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ