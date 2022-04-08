السيسي للعاملين بالطرق: عندكم أي اقتراح؟

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، لأحد العاملين بمحور حسب الله الكفراوي.

ووجه الرئيس السيسي، سؤالا للعاملين بأحد الطرق، قائلا: "هل في حاجة انتم شايفها ممكنة نعملها تقترحوها".

وقال أحد العاملين، إن تطوير الطرق حول محور حسب الله الكفراوى، عبارة عن طرق قائمة سيتم توسعتها ورفع كفاءتها، بإجمالي أطوال 18.5 كم.

وتابع أن أهم الطرق المحيطة بمحور حسب الله الكفراوى هو شارع الخمسين، الذي يبدأ من القاهرة الجديدة وطريق العين السخنة القديم، مرورا أسفل طريق العين السخنة الجديد عن طريق نفق القطامية.