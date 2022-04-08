أحمد السعدني: عادل إمام معندوش واسطة في الفن

أكد الفنان احمد السعدني، أن الزعيم عادل إمام لا يتهاون ولا يتنازل في عمله ولم يشارك معه في أدوار بدعوى أنه ابن صديقه، قائلا “لو عملت دور مع عادل إمام مش مناسب ليا عمره ما كان يجيبني في حاجة”.

وكشف أحمد السعدني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن أن أول عمل كان سيشارك فيه مع النجم عادل إمام هو فيلم "عريس من جهة أمنية" ولكنه تعرض لكسر في رجله قبل التصوير بيومين، ثم حصل على فرصة كبيرة وناجحة من خلال فيلم مرجان أحمد مرجان.

ورد أحمد السعدني، على حقيقة عمله بالواسطة مع الزعيم عادل إمام، قائلا: "عادل إمام مش بيشغل حد عشان ابنه ولا ابن صاحبه، هو مدرسة بل جامعة ودماغه كلها شغل وفاهم في أدق التفاصيل، وعارف بيعمل ايه ومش بيجبني عشان سواد عيوني".