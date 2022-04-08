مجلة نور للاطفال تشارك بورش رسم وتلوين فى احتفالية الجامع الأزهر |صور

شاركت اليوم مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فى فعاليات الاحتفال السنوى للجامع الأزهر الشريف بمناسبة مرور ١٠٨٢ عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر ، والذي يتم الاحتفال به فى السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، وتأتى مشاركة مجلة نور ضمن الأنشطة والفعاليات المتنوعة احتفالا بهذا اليوم.

احتفالية الجامع الأزهر

شارك الاطفال المصاحبون مع ذويهم الزائرين لساحة الجامع الأزهر الشريف، بركن الطفل المخصص لمجلة نور ، حيث خصصت لهم ورش عمل للتلوين والرسم الهدف منها اكتشاف مواهب جديدة ورعاية أهم هذه المواهب وانضمامها لأصدقاء مجلة نور الموهوبين .

وقد عبر الأطفال المشاركون بتلك الورش عن سعادتهم الغامرة بهذا النشاط، وطالبوا بأن تكون هناك فاعليات وورش مماثلة فى كل المناسبات الدينية الخاصة بالجامع الأزهر الشريف.

وقد قام فريق عمل المجلة بتوزيع أعداد مختلفة من مجلة نور، وكراسات تلوين ورسم من إصداراتها على كافة الأطفال المشاركين فى هذه الاحتفالية.